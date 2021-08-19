День пчеловода празднуют в Украине

Воск, маточное молочко, прополис и, конечно, же мед. Все это получают благодаря пчелам - пчеловоды, которые сегодня, 19 августа, отмечают свой профессиональный праздник. Представители одной из самых сладких профессий признаются, их труд гораздо сложнее, чем кажется.

Юрий Бородин, пасечник, кандидат сельскохозяйственных наук:

Работа пасечника заключается в сохранении вида местной районированной породы пчел, которые на данной территории проживают, и также что, основное, это опылительная способность пчел, для опыления энтомофильных культур. И параллельно, как считается, побочный продукт - получение медовой продукции. А также, мёд считается, как целебный продукт пчеловодства.

Работать с пчелами, говорит Юрий - абсолютное удовольствие, их жужжание не абы как расслабляет и дарит ощущение покоя. И хотя на своей пасеке мужчина держит неагрессивные породы пчел, от жала своих трудяжек его это временами не спасает.

Юрий Бородин, пасечник, кандидат сельскохозяйственных наук:

Когда ты делаешь какую-то манипуляцию с ними. То есть, пересмотр рамок, расширяешь гнездо, отыскиваешь матку в улье, и когда затягивается немножко дольше определенная функция - они начинают нервничать. Вот, и когда попадают под пальцы или под рамку, придавливаешь пчелку, то соответственно она наносит такое небольшое как говорят, ну, небольшое ужаление. И при этом что - пчела погибает же.

Пчеловодство, как хобби, Юрий Бородин выбрал для себя еще двадцать лет назад. За это время, говорит, успел полностью погрузиться в любимое дело и теперь хозяйничает на достаточно большой пасеке.

Юрий Бородин, пасечник, кандидат сельскохозяйственных наук:

Больше 15 пчелосемей, также содержатся отводки, содержатся пакеты, пакетное пчеловодство, выведение в нуклеусах маток, нуклеусное пчеловодство. Вместе с пчелами практически каждый день не меньше 4-5 часов я с ними провожу, поэтому иногда даже понимаю чего они хотят.

Такая кропотливая работа дает свои плоды - и в среднем за сезон со своей пасеки Юрию удается собрать от 30 до 80 килограммов меда с одной пчелиной семьи. В целом же, если брать больший масштаб данной профессии - то, по словам специалистов, каждая седьмая тонна мирового меда - украинская, для этого на пасеках страны работает около 5 млн жужжащих семей.

Агентство Телевидения Новости