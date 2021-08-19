Марлос больше не будет играть за сборную Украины

Натурализованный бразилец Марлос огласил о принятом решении больше не выступать за сборную Украины и пояснил почему.

33-летний поседевший Марлос в интервью официальному сайту "Шахтера" пояснил:

Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы, – чувствую себя не совсем хорошо. Наступил момент моей карьеры, когда нужно сконцентрироваться на клубе. Сейчас то время, когда я могу дать больше и помочь «Шахтеру». Грустно, но приходится это сделать. В любом случае мое сердце всегда будет со сборной Украины и партнерами по команде. Моя поддержка будет безграничной.

Марлос выступал за сборную Украины с 2017 года. За 4 года он провел за украинскую сборную 26 матчей и забил 1 гол.

Агентство Телевидения Новости