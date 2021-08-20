Где в Харькове сегодня нет воды (адреса)

Сегодня, 20 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьководоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Есенина, 11 (п. №5) до 17:00 20.08.21 г .; ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), пр. Победы, 59 (п. №5, стояк), пр. Победы, 67 (п. №5) до 20:00 20.08.21 г.

А также:

Индустриальный район:

б-р Грицевца, 6 (п. №2), ул. Душкина (Тухачевского), 12 до 20:00 20.08.21 г.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 7 (п. №2) до 17:00 20.08.21 г .; ул. Гвардейцев Широнинцев, 108 (п. №4, стояк) до 20:00 20.08.21 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова,132 (п. №1, стояк), ул. Света, 49 (п. №3, стояк) до 20:00 20.08.21 г.

Немышлянский район:

ул. Благодатная (ч / с), ул. Благодатная, 2-2-я до 20:00 20.08.21 г.

Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца,9 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 20.08.21 г .; ул. Селянская, 24 (п. №2) до 20:00 20.08.21 г.

Основянский район:

ул. Кузнечная, 21, 23 до 20:00 20.08.21 г.

Слободской район:

ул. Киргизская, 3 (п. №6) до 20:00 20.08.21 г.

Холодногорский район:

ул. Железнодорожная,1 (п. №1) до 17:00 20.08.21 г.; ул. Полтавский Шлях, 154 (п. №1, стояк) до 20:00 20.08.21 г.

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