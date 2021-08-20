В Украине за сутки зафиксировали 1 600 случаев СOVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 1 600 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 19 августа 2021 в Украине зафиксировано 1 600 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 112, медработников - 46)", –сказано в сообщении Минздрава Украины на станице в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 597 заболевших, летальных случаев 26, выздоровели – 882 человека.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 271 826 человек, выздоровели 2 200 000 человек, летальных случаев - 53 394.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (222), а также в Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус­­_Инфо, количество заболеваний в регионах за сутки составило:

г. Киев - 222 случая;

Винницкая область - 33 случая;

Волынская область - 22 случая;

Днепропетровская область - 68 случаев;

Донецкая область - 108 случаев;

Житомирская область - 48 случаев;

Закарпатская область - 20 случаев;

Запорожская область - 97 случаев;

Ивано-Франковская область - 61 случай;

Киевская область - 71 случай;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 67 случаев;

Львовская область - 70 случаев;

Николаевская область - 17 случаев;

Одесская область - 109 случаев;

Полтавская область - 56 случаев;

Ровенская область - 29 случаев;

Сумская область - 46 случаев;

Тернопольская область - 56 случаев;

Харьковская область - 86 случаев;

Херсонская область - 75 случаев;

Хмельницкая область - 68 случаев;

Черкасская область - 34 случая;

Черновицкая область - 79 случаев;

Черниговская область - 48 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 19 августа в Украине выявили 1 560 новых случаев СOVID-19.

Агентство Телевидения Новости