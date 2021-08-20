В Украине за сутки зафиксировали 1 600 случаев СOVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 1 600 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 19 августа 2021 в Украине зафиксировано 1 600 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 112, медработников - 46)", –сказано в сообщении Минздрава Украины на станице в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 597 заболевших, летальных случаев 26, выздоровели – 882 человека.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 271 826 человек, выздоровели 2 200 000 человек, летальных случаев - 53 394.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (222), а также в Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество заболеваний в регионах за сутки составило:
г. Киев - 222 случая;
Винницкая область - 33 случая;
Волынская область - 22 случая;
Днепропетровская область - 68 случаев;
Донецкая область - 108 случаев;
Житомирская область - 48 случаев;
Закарпатская область - 20 случаев;
Запорожская область - 97 случаев;
Ивано-Франковская область - 61 случай;
Киевская область - 71 случай;
Кировоградская область - 10 случаев;
Луганская область - 67 случаев;
Львовская область - 70 случаев;
Николаевская область - 17 случаев;
Одесская область - 109 случаев;
Полтавская область - 56 случаев;
Ровенская область - 29 случаев;
Сумская область - 46 случаев;
Тернопольская область - 56 случаев;
Харьковская область - 86 случаев;
Херсонская область - 75 случаев;
Хмельницкая область - 68 случаев;
Черкасская область - 34 случая;
Черновицкая область - 79 случаев;
Черниговская область - 48 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 19 августа в Украине выявили 1 560 новых случаев СOVID-19.