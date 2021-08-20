Начальник полиции Харьковской области заявил об отставке

Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель подал в отставку. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

О причинах своего решения глава полиции Харьковщины не сообщил.

«Пришло время двигаться дальше. Почти 9 месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими - для меня это уже история.

Спасибо следователем, оперативникам, криминалистам, превенции за профессионализм, выдержку, за профессиональную и изнурительную работу 24 \ 7. Спасибо всему личному составу полиции Харьковщины за поддержку и желание меняться к лучшему. Вместе мы сделали много. Главный результат - благодаря вашим усилиям любой гражданин на Харьковщине может чувствовать себя в безопасности.

Желаю всем вам новых достижений, поддержки и терпения родных, понимание и взаимодействия с харьковчанами.

Шагаем дальше. Служим и защищаем!», - написал он.

Агентство Телевидения Новости