Начальник полиции Харьковской области заявил об отставке
Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель подал в отставку. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.
О причинах своего решения глава полиции Харьковщины не сообщил.
«Пришло время двигаться дальше. Почти 9 месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими - для меня это уже история.
Спасибо следователем, оперативникам, криминалистам, превенции за профессионализм, выдержку, за профессиональную и изнурительную работу 24 \ 7. Спасибо всему личному составу полиции Харьковщины за поддержку и желание меняться к лучшему. Вместе мы сделали много. Главный результат - благодаря вашим усилиям любой гражданин на Харьковщине может чувствовать себя в безопасности.
Желаю всем вам новых достижений, поддержки и терпения родных, понимание и взаимодействия с харьковчанами.
Шагаем дальше. Служим и защищаем!», - написал он.