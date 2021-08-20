В Гренландии впервые за 70 лет прошел дождь

Прошлыми выходными на ледяную поверхность выпало семь миллиардов тонн воды, что в семь раз превысило годовую норму потерянного льда.

В ледниках Гренландии зафиксировано аномальное явление. Температура поднялась выше нуля и спровоцировала дождь, который стал первым со времен постоянных наблюдений в 1950 году. Об этом сообщает CNN.

За минувшие выходные температура на леднике в Гренландии поднялась выше нуля. Данное явление стало третьим за десятилетие. Впоследствии на ледяную поверхность выпало семь миллиардов тонн воды.

Это спровоцировало рекордное количество потерянного льда, которое превысило годовую норму в семь раз.

«То, что происходит, — это не просто теплое десятилетие или два в условиях меняющегося климата. Это беспрецедентно», — отмечают ученые.

Также известно, что аномальные осадки выпали над Американской научной станцией Summit, которая расположена в самой высокой точке ледяного щита Гренландии.

«Рост погодных явлений, включая таяние, сильные ветры, а теперь и дожди, произошел за последние 10 лет сверх того, что считается нормальным», — заключили ученые.

Напомним, ранее сообщалось, что скорость таяния льда Гренландии с 1992 по 2018 год увеличилась в семь раз, поэтому к концу XXI века талая вода с острова может привести к росту уровня Мирового океана на 7 сантиметров.

Источник: Новости Ю

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