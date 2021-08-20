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Проигравший боксер накинулся на рефери за то, что тот остановил бой

Проигравший боксер накинулся на рефери за то, что тот остановил бой

Рефери едва не пострадал из-за того, что спас боксера от нокаута.

В рамках вечера бокса в городе Белья Виста (Панама) в лимите второго полулёгкого веса (до 59 кг) дрались боксер из Панамы Хайме Арболеда и аргентинец Хонатан Виктор Баррос.

В 4-м раунде Арболеда обрушил на соеперника серию ударов. Баррос ушел в глухую защиту, пропускал, не отвечал, и всё шло к тому, что он вот-вот упадет.

Рефери остановил бой, присудив Арболеде победу техническим нокаутом.

Сразу же после остановки поединка Баррос, не согласный с тем, что ему засчитано поражение, агрессивно пошел на рефери и едва его не побил.


Агентство Телевидения Новости

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