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Под Харьковом ночью горел частный дом: пожар тушили до утра

Под Харьковом ночью горел частный дом: пожар тушили до утра

В Чугуевском районе вечером 19 августа произошел пожар в частном двухэтажном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 23:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Коробочкино, где на улице Первомайской,4 горел дом.

На момент прибытия пожарных двухэтажный дом почти полностью был охвачен пламенем, внутри горели мебель и домашние вещи.

Площадь пожара составила около 280 кв.м.

В 2:09 бойцы ГСЧС пожар локализовали, а в 07:08 ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. На момент возникновения пожара в доме никого не было.

Причину возникновения пожара выясняют.

Агентство Телевидения Новости

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