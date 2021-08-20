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Под Харьковом ночью горел частный дом: пожар тушили до утра
В Чугуевском районе вечером 19 августа произошел пожар в частном двухэтажном доме.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 23:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Коробочкино, где на улице Первомайской,4 горел дом.
На момент прибытия пожарных двухэтажный дом почти полностью был охвачен пламенем, внутри горели мебель и домашние вещи.
Площадь пожара составила около 280 кв.м.
В 2:09 бойцы ГСЧС пожар локализовали, а в 07:08 ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. На момент возникновения пожара в доме никого не было.
Причину возникновения пожара выясняют.
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