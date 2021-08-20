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Празднование Дня Независимости Украины: СБУ призвала украинцев быть бдительными

Празднование Дня Независимости Украины: СБУ призвала украинцев быть бдительными

Служба безопасности Украины призывает граждан к особой бдительности накануне и во время празднования Дня Независимости.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"СБУ призывает украинцев быть бдительными и обращать особое внимание на вопросы безопасности во время празднования Дня Независимости Украины. Поскольку в этот период традиционно усиливается вражеская пропаганда, информационные вбросы и фейки, увеличивается вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в СБУ работает специальная горячая линия, куда могут обращаться граждане - 0-800-501-482, а также соответствующая электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua.

"На горячую линию СБУ нужно звонить в случае, если вы: имеете информацию о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действиях; заметили подозрительных лиц, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектов критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей; увидели подозрительные транспортные средства и беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов; обнаружили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах; по другим вопросам.

"Информация, полученная через телефон доверия СБУ, является конфиденциальной и будет тщательно проверена", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, из-за подготовки к параду по случаю Дня Независимости Украины в центре Харькова изменит движение общественный транспорт.

 

Агентство Телевидения Новости

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