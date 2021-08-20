Упавший в Херсоне флагшток раздавил Lexus чиновника, отвечавшего за установку – СМИ

Гигантский флагшток, который в пятницу, 20 августа, упал во время установки, раздавил Lexus замначальника областного управления развития территории Виталия Караваева, который в команде губернатора отвечает за капитальное строительство и все подряды. Об этом сообщает местное издание Мост, со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Караваев чудом успел выскочить из машины за считанные секунды до того, как нее упали тонны металла.

"Караваев входит в группу Шахтеры и занимает скромную должность заместителя директора Департамента развития территорий, начальника управления строительства и финансового обеспечения. В команде Козыря он отвечает за все строительные подряды и коммуницирует с подрядчиками. Очевидно, что он отвечал и за установку флага и за поиск таинственного спонсора его установки. Автомобиля Lexus в декларации чиновника нет", - сообщает издание.

Тем временем в Херсонской ОГА сообщили журналистам, что стоившее восемь миллионов гривен сооружение должны были профинансировать за счет гранатовых денег, которые теперь не дадут, передает PavlovskyNews.

Отмечается, что оплата планировалась только после сдачи работ. А поскольку флагшток не устоял, то и оплачивать работу никто не будет.

Само падение конструкции в ОГА объяснили техническими проблемами - не выдержала верхняя стропа. После падения флагшток не подлежит повторному монтажу. Так что в Херсоне пока не готовы ответить, что поставят вместо него. Сейчас дело расследуют правоохранители.

Агентство Телевидения Новости