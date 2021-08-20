Армировали монолитный пояс фундамента и готовятся к укладке блоков. В Песочине строят новый корпус детского сада

В поселке Песочин начали строительство нового корпуса детского сада. После ввода в эксплуатацию корпуса здесь появится 120 дополнительных мест для дошкольников. По словам Песочинского поселкового головы Олега Чернобая, строители на объекте работают круглосуточно без выходных. Сейчас готовятся к заливке фундамента и до 15 сентября здесь уже должен быть готов цокольный этаж.

Олег Чернобай, Песочинский поселковый голова

Люди цього дуже чекали, бо селище Пісочин, мікрорайон "Мобіль" дуже швидко розвивається, молоді сім’ї, дуже багато дітей. І ми звернулися до ОДА для того, щоб включили саме в проект Велике будівництво. Розраховуємо і вже відчуваємо підтримку, щоб найшвидше його збудувати

Накануне с ходом работ на объекте ознакомился заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Харнам. Отмечает, строительство проходит по утвержденному графику.

Михаил Харнам, заместитель председателя Харьковской ОГА

С областного бюджета выделено 4 млн. На сегодняшний день профинансировано объект 10 млн, 5 млн - деньги местной громады, 4 млн - областных средств. Строительство ведется со 2-го числа. На сегодня мы идем впереди графика

Сейчас в саду работает 16 групп, и одна из них - инклюзивная, рассказывает директор "Теремка" Оксана Ноздрина. После введения в эксплуатацию добавятся еще 5 групп, среди которых - ясельная и еще одна инклюзивная. В новом помещении обустроят не только группы, говорит Ноздрина.

Оксана Ноздрина, директор Песочинского заведения дошкольного образования №3 «Теремок»

І спортивна зала, і музична зала, кабінет психолога, кабінет логопеда. Буде кабінет реабілітолога

Открыть новый корпус детского сада в Песочине в Харьковской ОГА планируют в следующем году, но это будет зависеть, в частности, от финансирования

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