В Киеве ночью снесли старинную усадьбу: полиция открыла дело о самоуправстве

В Киеве снесли историческую усадьбу конца XIX века, расположенную на улице Обсерваторной в центре города и известную как дом Барбана.

Усадьбу Барбана застройщик начал разбирать 19 августа утром. В знак протеста активисты перекрыли дорогу. После того приехала полиция. Также на место прибыли представители "Штаба обороны Киева", которые пытались снести забор, полиция им помешала. Однако тогда работы застройщики остановили.

Полиция опечатала здание и вызвала представителя застройщика. После 15:00 здание продолжили разбирать. Полиция, которую снова вызвали на место, задержала двух протестующих.

За ночь строительная техника окончательно снесла дом Барбана.

Полиция открыла уголовное производство по факту самоуправства касательно строительства на месте усадьбы.

Как сообщили в полиции Киева, отделом дознания расследуется уголовное производство по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Дознаватели подали в районный суд ходатайство о наложении ареста на целостный имущественный комплекс с запретом совершать любые действия в отношении указанного имущества.

В то же время, по данным полиции, двум задержанным активистам, которые защищали от сноса дом Барбана, грозит штраф от 136 до 255 гривен или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

В отношении них в полиции составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса об админнарушениях.

"Участники акции начали нарушать общественный порядок. Работники полиции предупредили их о нарушениях, однако они не отреагировали на замечания и законные требования полицейских", - говорится в сообщении правоохранителей.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмущен сносом. При этом он отметил, что разрушенный дом - "это не памятник ни национального, ни местного значения, а следовательно, апелляцию МКИП подать не в состоянии".

Как сообщает портал "Культурное наследие Киева", адресные справочники, изданные на 1900-1905 годы, называют владельцем усадьбы титулярного советника Александра Андреевича Барбана.

Агентство Телевидения Новости