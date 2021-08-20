Перед праздниками в Украине начал дорожать доллар

Национальный банк Украины на среду, 25 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,67 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 31,13 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,65/26,67 грн/долл., к евро - на уровне 31,09/31,11 грн/евро.

Курс на 20 августа:

Национальный банк Украины на пятницу, 20 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,65 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Прогноз на конец лета:

Старший аналитик компании Esperio Ян Кароль прогнозировал, что стоимость валюты может пробить психологическую отметку и будет колебаться между 26,93-27,07 грн/$.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов прогнозировал, что после временного затишья, курс доллара в Украине начнет расти и к концу августа подорожает до 27 гривень за доллар.

По мнению экспертов, курс доллара будет зависеть от цен на сырьевых рынках и от ситуации на рынке ценных бумаг.

Агентство Телевидения Новости