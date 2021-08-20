Песочинский мост открыли после реконструкции

На Песочинском мосту в течение четырех месяцев было ограничено движение для транспорта, ведь на путепроводе шла масштабная реконструкция.

Но сегодня работы завершились, и водители уже выходными смогут оценить качество нового дорожного покрытия.

Вадим одним из первых проехал по мосту, говорит, передвигаться стало значительно лучше. Мужчина рассказывает, что всегда ездил по этому пути, но во время ремонтных работ пришлось осваивать новые маршруты.

Водители признаются: перекрытие моста значительно осложнило ситуацию на дорогах, ведь стало больше пробок.

Вадим, водитель

Увеличилось расстояние из-за пробок. Время полчаса, может, больше, может, меньше. Покрытие новое, видно, что новое покрытие, разметка осталась, ну, это очень хорошо. Раньше было очень неудобно ездить - большие пробки.

Еще в августе 2019-го на Песочинском мосту произошла авария, тогда часть путепровода обвалилась.

Дорожники за ремонт на аварийном участке взялись немедленно, и уже в декабре работы завершились, а движение транспорта возобновили, но с ограничением: для автомобилей, которые весят более 20 тонн, проезд был запрещен.

А уже в мае текущего года мост снова перекрыли - уже для капитального ремонта. Демонтировали дорожное полотно и положили двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепили опоры, заменили перила и ограждения.

Михаил Матысик, директор подрядной компании, рассказывает: делали все, чтобы дорогой было комфортно ездить.

Михаил Матысик, директор компании-подрядчика

Верхний слой выполнен типа ЩМА - щебеночно мастичный асфальтобетон, который сейчас применяется на всех автомобильных дорогах не только Европы, но и Украины. Он обеспечивает выполнение всех требований по несущей способности, он обеспечивает восприятие требуемых нагрузок и обеспечивает правильный водоотвод.

На восстановленном мосту больше не будет ограничений, после реконструкции по этому путепроводу смогут ездить не только легковые автомобили, но и тяжеловесные транспортные средства.

Андрей Алексеев, директор Службы автомобильных дорог, рассказывает, что удалось закончить работы на несколько месяцев раньше.

Андрей Алексеев, нач. САД в Харьк.обл.

Окремо нам хотілось до дня міста, окремо відкрити рух, в першу чергу, на Пісочинському шляхопроводі. Тому що дуже важливе соціальне питання, і виникла велика соціальна напруга по цьому напрямку. Насправді ми відкрили його раніше графіку виконання робіт на 2 місяці, але це ніяк не вплинуло на якість виконання робіт. Вчора пройшли випробування комплексні, і споруда має великий запас міцності.

Кроме Песочинского моста, работы завершились еще на трех объектах: на автомобильной дороге Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка, на участке дороги Изюм - Барвенково. Проехать теперь можно и по мосту на въезде в Чугуев.

Михаил Харнам, заместитель главы ХОГА

Этот объект важен, как и любой другой на самом деле, мостовое сооружение, которое сделали за пять месяцев, сделали очень качественно, сделали в срок.

Пока дорожники планируют завершить работы на других автодорогах, а уже в следующем году хотят начать реконструкцию на Жихарском путепроводе.

Агентство Телевидения Новости