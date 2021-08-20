Снукеристка отказалась пожать протянутую руку соперника. Тот оказался отцом ее дочери

Просто какая-та "Санта-Барбара", а не матч по снукеру.

На турнире по снукеру British Open жребий свёл в первом круге самую титулованную снукеристку в истории 12-кратную чемпионку мира среди женщин англичанку Риан Эванс и североирландца Марка Аллена.

Перед началом их поединка Аллен протянул сопернице руку, но та руку проигнорировала, вызвав восклицания неодобрения в зале.

Такое поведение Эванс вызвано тем, что Аллен - ее бывший бой-френд. У них есть дочь, и бывше возлюбленные даже судились из-за алиментов.

Это впервые Марк Аллен и Рианс Эванс сыграли друг против друга в официальном матче. На протяжении всей игры они сохраняли дистанцию между собой и выражали явное игнорирование.

Аллен в итоге выиграл матч из пяти партий 3:2, хотя и уступал 1:2.

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