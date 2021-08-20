На Белгородском шоссе на день запретят движение транспорта

На Белгородском шоссе временно запретят движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Так, движение транспорта по Белгородскому шоссе, на участке от пр. Академика Курчатова до Окружной дороги, и на автодороге М-20 «Харьков-Щербаковка» будет запрещено с 6:00 до 21:00 22 августа.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением автофестиваля «KHARKIV DRAGRACING FEST».

На этот период объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: пр. Академика Курчатова, ул. Академической, ул. Академика Волкова, ул. Академика Вальтера, ул. Академика Синельникова и Окружной дороге.

В связи с этим троллейбус №50 будет курсировать по такому маршруту: разворотный круг «Пятихатки» - пр. Академика Курчатова - ул. Академическая - ул. Академика Вальтера - ул. Академика Волкова - пр. Академика Курчатова - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Конституции.

В обратном направлении троллейбус будет курсировать по своему основному маршруту.

Агентство Телевидения Новости