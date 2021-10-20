З 21 октября межобластные путешествия только при наличии ковид-сертификата или негативного ПЦР-теста
Уже завтра железная дорога заработает за новыми правилами - ограничение вводят из-за стремительного распространения ковидной инфекции. С 21 октября путешествовать можно будет только при наличии ковид-сертификата, негативного ПЦР-теста или экспресс-теста. Все необходимые документы и билет на поезд пассажиры должны будут показывать проводнику. В случае, если у человека не будет на руках сертификата или теста, то пассажира просто не пустят в поезд.
Антон Билоус, зам. начальника станции "Харьков-Пассажирский":
Контролювати будуть Міністерство внутрішніх справ, спільно з провідниками залізниці. Будуть здійснювати перевірку відповідних документів. У разі не пред’явлення пасажиром документів буде сповіщено Міністерство внутрішніх справ.
Для удобства "Укрзалізниця" планирует на Южном вокзале развернуть пункты, в которых все желающие смогут быстро сделать экспресс-тест перед отправлением транспорта. Конечно - за деньги. Пассажиры о новых правилах уже знают, но даже теперь не спешат идти на вакцинацию. Многих откровенно возмущает такое пренебрежительное отношение к правам человека.
Пассажирка:
Я не вакцинирована и не хочу. Нет у меня такого желания вакцинироваться.
Пассажир:
Абсолютно невлаштоває і даже не важливо, вакцинована людина чи не вакцинована. Тут в принципі порушення.
Пассажирка:
Я не вакцинирована и не хотела б делать вакцину. Если человек не хочет делать вакцину, то зачем его заставлять.
А вот для пассажиров в возрасте до 18 лет все останется без изменений, они смогут свободно путешествовать даже без ковид сертификатов. Новые ограничения не планируют вводить на пригородных маршрутах, по крайней мере пока.