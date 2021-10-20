З 21 октября межобластные путешествия только при наличии ковид-сертификата или негативного ПЦР-теста

Уже завтра железная дорога заработает за новыми правилами - ограничение вводят из-за стремительного распространения ковидной инфекции. С 21 октября путешествовать можно будет только при наличии ковид-сертификата, негативного ПЦР-теста или экспресс-теста. Все необходимые документы и билет на поезд пассажиры должны будут показывать проводнику. В случае, если у человека не будет на руках сертификата или теста, то пассажира просто не пустят в поезд.

Антон Билоус, зам. начальника станции "Харьков-Пассажирский":

Контролювати будуть Міністерство внутрішніх справ, спільно з провідниками залізниці. Будуть здійснювати перевірку відповідних документів. У разі не пред’явлення пасажиром документів буде сповіщено Міністерство внутрішніх справ.

Для удобства "Укрзалізниця" планирует на Южном вокзале развернуть пункты, в которых все желающие смогут быстро сделать экспресс-тест перед отправлением транспорта. Конечно - за деньги. Пассажиры о новых правилах уже знают, но даже теперь не спешат идти на вакцинацию. Многих откровенно возмущает такое пренебрежительное отношение к правам человека.

Пассажирка:

Я не вакцинирована и не хочу. Нет у меня такого желания вакцинироваться.

Пассажир:

Абсолютно невлаштоває і даже не важливо, вакцинована людина чи не вакцинована. Тут в принципі порушення.

Пассажирка:

Я не вакцинирована и не хотела б делать вакцину. Если человек не хочет делать вакцину, то зачем его заставлять.

А вот для пассажиров в возрасте до 18 лет все останется без изменений, они смогут свободно путешествовать даже без ковид сертификатов. Новые ограничения не планируют вводить на пригородных маршрутах, по крайней мере пока.

Агентство Телевидения Новости