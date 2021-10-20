IT-компания NIX и ХНУ имени В. Н. Каразина подписали соглашение о партнерстве

Ведущая IT-компания NIX и Харьковский университет имени Каразина подписали договор о сотрудничестве. Все для того, чтобы IT-специалисты помогли улучшить уже существующие программы обучения по специальности "Компьютерные науки". Как результат - студенты будут получать практические навыки и смогут лучше подготовиться к реальным IT-проектам.

Игорь Брагинский, президент NIX

Реальные шаги уже предпринимаются, сейчас они в стадии проработки и планирования. Мы надеемся, что сотрудничество между нами и университетом Каразина оно будет настолько глобальным и массивным, что зацепит все факультеты. Как минимум, касающиеся нашей индустрии, а возможно и не касающиеся

В Каразинском надеются, что такой пример коллаборации IT-сферы и университета поможет улучшить уровень IT-образования и подготовки студентов. Ведь специалисты NIX имеют многолетний опыт, а преподаватели ВУЗа - понимание, как навыки трансформировать в академическую плоскость.

Татьяна Кагановская, ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

Всегда, когда мы встречаемся с нашими будущими абитуриентами, первый вопрос, который они задают: скажите, а где я смогу проходить практику. Хочется, чтоб мы нашли это сочетание наших теоретических и фундаментальных знаний, которым мы сможем научить наших студентов, и ваших практических навыков. Всегда очень приятно, когда бизнес и IT-сфера поворачивается к высшим учебным заведениям

В общем, это не первый пример, когда эксперты NIX сотрудничают с Харьковским ВУЗами. И уверяют, для их компании вопросы образования всегда были, есть и будут приоритетными.

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