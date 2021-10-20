В мэрии обсудили прозрачность деятельности органов местного самоуправления

Участие харьковчан в управлении городскими делами, общественные слушания и опубликование тендерной документации в системе Прозоро. Это - основные и актуальные темы для обсуждения, которые должны улучшить прозрачность работы власти. Именно поэтому сегодня они на повестке дня круглого стола в Харьковском городском совете.

Все это - по поручению исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова. Примером того, как поместить информацию в удобный сервис, чтобы горожане могли ею пользоваться, является КП "Городской информационный центр". По крайней мере, так уверяет глава сервиса.

Дмитрий Кутоманов, директор КП "Городской информационный центр"

Інформацію про об’єкти реклами, інформацію про укриття, вай-фай точки, заклади освіти з прив’язкою до об’єктів проживання дітей, заклади охорони здоров’я. Ви бачите ці вкладки, які дозволяють харків’янам, бізнесу, владі отримувати інформацію про відкриті дані візуалізовано на карті

Также участники дискуссии обсудили аспект участия общественности в решении вопросов местного значения. В частности, это и законопроект "О публичных консультациях" Кроме этого коснулись того, можно ли обязать связать все департаменты и КП публиковать тендерную документацию в системе Прозоро. Чтобы члены громады могли отслеживать куда и как расходуются средства. Но по словам, заместителя директора Департамента экономики и коммунального имущества, все происходит по усмотрению заказчика.

Ирина Шамраева, зам. Директора деп. экономики и коммунального имущества ХГС

Замовник у складі тендерної пропозиції має обов’язково оприлюднити проект договору. І має визначити, які саме додатки є невід’ємною частиною

В общем, сегодняшняя дискуссия является важным в построении обеспечения открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, говорит Александр Новак. А все вопросы и предложений заслуживают внимания.

Александр Новак, первый заместитель Харьк. городского головы

Тому я звертаюсь до присутніх керівників виконавчих органів, юридичного департаменту опрацювати питання. Особливо, пропозицію до проекту про публічні консультації. Важливо, що розглянули сьогодні, коли є стадія законодавчого прийняття і маємо можливість надавати свої пропозиції

Новак говорит, в ближайшее время предложения отправят к депутатам и Ассоциации городов Украины, чтобы они были учтены.





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