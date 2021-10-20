Крупному бизнесу Харькова с начала года возмещено почти семь миллиардов гривен НДС

На счета 28 крупных предприятий, которые обслуживаются в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов, по состоянию на 20 октября 2021 г. возмещено почти 7 миллиардов гривен налога на добавленную стоимость. Об этом сообщил заместитель начальника межрегионального управления Валерий Любичев.

«Возмещение в этом году превысило показатель аналогичного периода прошлого года почти на 2 миллиарда гривен. Наибольшие суммы бюджетного возмещения НДС получили представители сферы добывающей промышленности », - отметил Валерий Любичев.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что операции по безвозмездной передаче товаров/услуг (в т.ч. для проведения маркетинговых/рекламных мероприятий), приобретенных без НДС у неплательщиков этого налога, являются объектом налогообложения НДС. При осуществлении таких операций база налогообложения определяется не ниже цены приобретения.

В то же время, в случае если стоимость безвозмездно переданных товаров/услуг (в т.ч. для проведения маркетинговых/рекламных мероприятий) включается в состав стоимости налогооблагаемых операций по поставке (реализации) товаров/услуг и компенсируется их потребителями, увеличивая при этом базу обложения НДС, то такая безвозмездная передача товаров/услуг не рассматривается как отдельная операция по поставке (в том числе по бесплатной поставке) товаров/услуг, и в дополнительном начислении налоговых обязательств по НДС не нуждается.

Такие безвозмездно переданные товары/услуги признаются облагаемыми НДС в составе той операции, в стоимость которой они были включены.

Агентство Телевидения Новости