"Харьков должен быть в красной зоне. Причем, не вчера…" Консультант областной «инфекционки» о ситуации с коронавирусом

Более 1 200 больных за сутки - сегодня Харьковщина на третьем месте по количеству новых случаев ковид в Украине. Областная клиническая больница традиционно забита под завязку. Как только здесь появляется свободное место - его сразу занимает новый больной, который нуждается в медицинской помощи. И такой крайне напряженный режим работы здесь уже несколько недель. Это при том, что максимальных показателей заболевания, как это было во время весенней волны, регион еще даже не достиг.

Владимир Корсунов, врач-консультант областной инфекционной больницы

Харків, на мою думку, мусить бути в червоній зоні. При чому не вчора… Нашою статистикою можна маніпулювати, як циган сонцем

Впрочем, самое тяжелое - еще впереди, уверенны врачи. Пика-заболеваемости Харьковщина достигнет только через несколько недель. И, вероятно, новые показатели будут хуже, чем весенние. И те, что есть сегодня, не всегда отражают реальную картину, отмечает Корсунов. Потому что свой вклад вносит и менее активная работа лабораторий в выходные. Определенным образом стабилизировать ситуацию, путем введения новых ограничительных мер, говорит, уже слишком поздно. Новый штамм коронавируса "Дельта", с которым сейчас сталкиваются врачи, быстрый, агрессивный и чаще поражает молодежь и детей.

Владимир Корсунов, врач-консультант областной инфекционной больницы

Наразі в реанімації хлопець 24 років. З вкрай тяжким перебігом хвороби. В реанімації одна дитина на штучній вентиляції з ковід. І двоє діточок з системним запальним синдромом, який є серйозним ускладненням властивим дітям

Из-за таких темпов заболевания в медучреждениях стали быстрее использовать медицинские препараты. К примеру, в областной клинической больнице из лекарств, которые предоставляют для ковид-пациентов бесплатно, остались только гормональные. То, чего не хватает, родственники пациентов должны покупать за свой счет.

Михаил Черняк, зам. главы ХОГА

По кожній лікарні треба окремо вирішувати. Ми знаємо, що ковідні кошти передбачають забезпечення ліками. Чи всі вони відповідають призначенню лікарів – безумовно - ні. Бо є дороговартісні позиції, і які докуповують люди. Є лікарні, які долучилися до роботи з ковід, пізніше і вони не мають авансових платежів

Осложняет ситуацию и то, что почти на втором году всемирной пандемии, не все осознали коварность болезни. Поэтому нередко обращаются к медикам слишком поздно.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Харьк. городского головы

Как-то люди не хотят воспринимать серьезность момента. Поздние случаи есть. И звонки, которые мне поступают: «Мы вот бабушку лечим 15 дней….»

И чиновники, и врачи в очередной раз напоминают, что единственный способ, который хоть как-то помогает избежать осложнений - это вакцинация. Действенность такого метода отображается в больницах, потому что госпитализированных в медучреждения пациентов с ковид, которые вакцинировались двумя дозами, очень мало.

В связи с ухудшением ситуации, в медицинском пункте железнодорожного вокзала "Харьков-Пассажирский" городские власти готовятся открыть пункт прививок.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Харьк. городского головы

Готовим новой центр вакцинации на железнодорожном вокзале. В медпункте. Вокзал с удовольствием нас ждет. Скоро начнем жить по прививочным сертификата. Поэтому люди, которые пользуются железнодорожным транспортом, думаю будут изъявлять желание привиться

Сделать прививку можно вакциной по своему выбору, в наличии есть АстраЗенека, Файзер и Коронавак. Правда, последняя стала более популярной, поэтому в пунктах иммунизации ждут дополнительных поступлений.

Агентство Телевидения Новости