Впервые в зоопарке появились пингвины Гумбольдта

Осторожно и с интересом три полуторагодичные самочки пингвина Гумбольдта высовывают свои носики из деревянного ящика. Несколько секунд раздумий, и они одна за другой шагают к бассейну, сразу же ныряют и начинают осваивать водное пространство своего нового дома. На сушу, кстати, самочки пока не торопятся.

Алена Федерченко, ведущий зоолог

У них идет адаптационный период, и для них абсолютно нормально пребывать пару суток в воде. То есть они на ней дремают, значит, пару часов, они там же питаются - рыбу мы им кидаем в бассейн. Мы их кормим салакой, салака к нам приходит в специальных брикетах, она заморожена специальным образом и, конечно, соответственно, подготавливается, то есть проходит несколько этапов разморозки.

Девочек зовут - Маргарет, Агата и Шарлотта.

В сутки каждая красавица съедает до 700 граммов рыбы. Сейчас, пока пингвинихи в небольшом стрессе - их кормят каждые полтора часа, маленькими порциями. Но, как только они полностью адаптируются, - перейдут на трехразовое питание, говорят в зоопарке.

Алена Федерченко, ведущий зоолог

У них есть очень характерные особенности, у каждого пингвина Гумбольдта индивидуальный точечный рисунок на животике, и по этим точкам мы вполне можем определить кто есть кто. К тому же, у них абсолютно разные мордочки. Если присмотреться, у кого-то пошире, у кого-то поуже. И рисунок опять же разный.

Увидеть уникальных пингвинов в Украине сейчас, по словам Карины Детюк, можно только в Харькове. Чтобы добраться сюда, им пришлось преодолеть немалый путь, потому как приехали девочки аж из города Бохум, что в Германии.

Карина Детюк, зам. директора по развитию и международному сотрудничеству

Около полугода мы работали над тем, чтобы получить этих животных из Европы по программе от Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Эти пингвины переданы нам для размножения и сохранения, помимо этих трех самочек, которые стали нашими первыми жителями, к нам еще приедет 10 особей пингвинов. Там будут и самцы, и самки. И мы здесь в Харьковском зоопарке, будем размножать пингвинов и передавать их в другие зоопарки Европы.

Для своих эксклюзивных подопечных в зверинце создали уникальные условия в экспозиции «Мир побережий». Речь идет об открытом вольере в 600 квадратных метров площади и внутреннем, который к нему примыкает. Именно последний сейчас пингвины и обживают.

Для их комфортной жизни есть большие глубокие бассейны, искусственные скалы с гнездами и автоматические поилки. Температура в вольере постоянно поддерживается на отметке 16-18 °С, также киперы пристально следят за температурой и соленостью воды в бассейне.





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