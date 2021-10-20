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20.10.2021 22:40
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На Московском проспекте «скорая» врезалась во встречное авто

На Московском проспекте «скорая» врезалась во встречное авто

Сегодня около 11:30 на Московском проспекте, 88, в Kia Magentis врезался автомобиль скорой медицинской помощи Volkswagen Crafter.

Видео столкновения было опубликовано в соцсетях.

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Собранные на месте ДТП материалы патрульные передали в отдел дознания УПП Харьковской области.

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Публикация от Автомобильный Харьков (@cto_kharkov)

Агентство Телевидения Новости

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