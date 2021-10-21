Подросток, избивавший 14-летнюю девочку, получил наказание в виде общественных работ

Видео избиения 14-летней девочки было опубликовано в соцсетях: парень наносил жертве удары по голове, затем повалил на землю и продолжил избиений. Присутствовавшие подростки не вмешивались. Инцидент произошел 11 июня.

Родители пострадавшей обратились по полицию, после чего в сети появились несколько видео, на которых 16-летний подросток извиняется перед своей жертвой. Причиной нанесения телесных повреждений, по данным следствия, стали неприязненные отношения между девушкой парня и потерпевшей.

Суд признал 16-летнего подростка виновным в нанесении легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины) и назначил максимальное наказание в виде 120 часов общественных работ.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемый раскаялся в содеянном и признал свою вину.

Агентство Телевидения Новости