Еще 10 камер фиксации скорости появилось на дорогах Харьковщины
С 22 октября в трех городах Украины и двух областях будут запущены новые устройства фиксации нарушений. 17 новых камер включатся в Харькове, Виннице, Львове, а также в Харьковской и Донецкой областях.
С завтрашнего дня в Харькове и области заработают 10 новых камер фиксации скорости. Адреса:
- ул. Героев Труда, 2/48 (направлена в сторону ул. Ковпака);
- 468 км+745 автодороги М-03 (направлена в сторону Полтавы);
- 517 км+233 автодороги М-03 (направлена в сторону Харькова);
- 622 км+984 автодороги М-03 (направлена в сторону Харькова);
- 624 км+043 автодороги М-03 (направлена в сторону Славянска);
- 15 км+381 автодороги М-18 (направлена в сторону Харькова);
- 16 км+622 автодороги М-18 (направлена в сторону Харькова);
- 19 км+285 автодороги М-18 (направлена в сторону Харькова);
- 19 км+426 автодороги М-18 (направлена в сторону Мерефы);
- 1 км+118 автодороги Р-46 (направлена в сторону Харькова).
Адреса уже работающих камер в Харькове:
- пр. Науки, 60А (направлена в сторону ул. Новгородской);
- пр. Науки, 7В (направлена в сторону ул. Бакулина);
- пр. Науки, 12 (направлена в сторону пр. Независимости);
- пр. Московский, 86А (направлена в сторону ул. Никитина);
- пр. Московский, 118, (направлена в сторону ул. Соича);
- ул. Полтавский Шлях, 79 (направлена в сторону ул. Семинарской);
- ул. Полтавский Шлях, 62Б (направлена в сторону ул. Евгения Котляра);
- Белгородское шоссе, 1 (ул. Коммуны);
- Белгородское шоссе, 2 (направлена в сторону ул. Деревянко);
- пр. Льва Ландау, 27 (направлена в сторону ул. Маршала Федоренко).
Таким образом, с завтрашнего дня в Украине будет функционировать уже 218 устройств контроля нарушений «Каскад».