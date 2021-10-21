Еще 10 камер фиксации скорости появилось на дорогах Харьковщины

С 22 октября в трех городах Украины и двух областях будут запущены новые устройства фиксации нарушений. 17 новых камер включатся в Харькове, Виннице, Львове, а также в Харьковской и Донецкой областях.

С завтрашнего дня в Харькове и области заработают 10 новых камер фиксации скорости. Адреса:

- ул. Героев Труда, 2/48 (направлена в сторону ул. Ковпака);

- 468 км+745 автодороги М-03 (направлена в сторону Полтавы);

- 517 км+233 автодороги М-03 (направлена в сторону Харькова);

- 622 км+984 автодороги М-03 (направлена в сторону Харькова);

- 624 км+043 автодороги М-03 (направлена в сторону Славянска);

- 15 км+381 автодороги М-18 (направлена в сторону Харькова);

- 16 км+622 автодороги М-18 (направлена в сторону Харькова);

- 19 км+285 автодороги М-18 (направлена в сторону Харькова);

- 19 км+426 автодороги М-18 (направлена в сторону Мерефы);

- 1 км+118 автодороги Р-46 (направлена в сторону Харькова).

Адреса уже работающих камер в Харькове:

- пр. Науки, 60А (направлена в сторону ул. Новгородской);

- пр. Науки, 7В (направлена в сторону ул. Бакулина);

- пр. Науки, 12 (направлена в сторону пр. Независимости);

- пр. Московский, 86А (направлена в сторону ул. Никитина);

- пр. Московский, 118, (направлена в сторону ул. Соича);

- ул. Полтавский Шлях, 79 (направлена в сторону ул. Семинарской);

- ул. Полтавский Шлях, 62Б (направлена в сторону ул. Евгения Котляра);

- Белгородское шоссе, 1 (ул. Коммуны);

- Белгородское шоссе, 2 (направлена в сторону ул. Деревянко);

- пр. Льва Ландау, 27 (направлена в сторону ул. Маршала Федоренко).

Таким образом, с завтрашнего дня в Украине будет функционировать уже 218 устройств контроля нарушений «Каскад».

Агентство Телевидения Новости