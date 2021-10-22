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Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю

Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю

Минздрав Украины ожидает пик волны коронавируса к концу октября. Такой прогноз в эфире канала Дом озвучил главный санитарный врач Игорь Кузин в пятницу, 22 октября.

"Когда мы говорим об определенных прогнозах, то должны учитывать, что пиковые нагрузки или максимальный уровень заболеваемости ожидается с конца октября до середины ноября с постепенным спадом заболеваемости до конца 2021 года. Поэтому мы считаем, что этот сценарий реалистичен, и сейчас система готовится к тому, чтобы максимально эффективно противостоять коронавирусной инфекции", - сказал он.

Кузин назвал два фактора, которые будут влиять на возможность системы здравоохранения пережить пиковые нагрузки.

"Это уровень вакцинации населения и то, насколько люди будут придерживаться противоэпидемических и профилактических требований, которые сейчас установлены для каждого уровня эпидемической опасности", - сказал санврач.

Он напомнил, что власти не планируют вводить всеобщий локдаун.

"Уже пять регионов решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС переведены в красную зону. Ожидается также, что с 23 октября будет переведена еще одна область, шестая. Мы видим, что это постановление позволяет более эффективно управлять системой здравоохранения и своевременно вводить противоэпидемические профилактические мероприятия", - пояснил Кузин.

Все же он назвал условие, когда решение о локдауне могут пересмотреть, - это будет зависеть от уровня заболеваемости в красных зонах. "Но пока об этом речь не идет", - добавил Кузин. 

Напомним, что в Украине два дня подряд фиксируют рекордную заболеваемость и смертность от коронавируса.

 

Агентство Телевидения Новости

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