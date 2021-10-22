Воздух станет чище: на коксовом заводе "Новомет" установили современные фильтры

В рамках программы экологической модернизации на коксовом заводе «Новомет» установили немецкие фильтры для очистки воздуха от пыли. На предприятии говорят, понимают свою ответственность перед людьми и окружающей средой, поэтому пошли на дорогостоящую инвестицию.

Максим Бондарев, директор "Коксовый завод "Новомет "

Система полностью автоматическая. Она включается в тот момент, когда работают механизмы в кокосовом цехе, которые производят пылевые выбросы. Автоматически система включается, работает насос, втягивает грязный воздух, грязный воздух попадает в воздух фильтрации, и после этого выдаётся через вот эту трубу - вверх в атмосферу

Работы по установке фильтров выполнила украинская компания Техноком центр. Ее представители уверяют, с поставленной задачей справились ранее назначенных сроков благодаря содействию руководства завода. Поэтому, результатом довольны.

Александр Кондратенко, представитель компании ТЕХНОКОМ центр

Оборудование использовалось из лидирующих производителей по Украине. Это отечественные производители, но лидеры в своей отрасли. Касательно воздуховодов — это компания Конор, которая производит их из немецкого материала. Касательно вентилятора — это украинский завод Укрвент - лидер на своем рынке по промышленным вентиляторам. И так же полностью была модернизировано система автоматики в данной установке

Представители органов местной власти, активисты и горожане отмечают, сотрудничества с заводом ждали давно, поэтому процесс модернизации был на контроле у ​​и.о. харьковского городского головы Игоря Терехова.

Теперь, надеются - жители Слободского, Новобаварского и Основянского районов смогут дышать чистым воздухом.

Нелли Цыбульник, депутат Харьковского облсовета

Я хочу сказать огромное спасибо Игорь Александровичу Терехову и Максиму Валентиновичу Бондареву, за то что они нашли общий язык. За то что Игорь Александрович смог повлиять на это предприятие и на установку фильтров. Это дорогостоящее мероприятие, но здоровье наше и наших детей - намного важнее

Александр Константинов, глава ОО Центр экологических инициатив "Эко-Хаб Харьков"

Ми задоволені тим що, обіцянки, які давало керівництво, щодо закінчення першого етапу встановлення пиловловловлюючих фільтрів - воно обіцяне було до кінця року, а як бачимо, закінчилося раніше. І сподіваємося, що другий етап хімічної очистки він також буде йти з випередженням по часу

Следующий этап обновления "Новомета" - модернизация биохимической установки по очистке технической воды - стартует в следующем году.

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