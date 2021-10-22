Учебные заведения, больницы и бассейн. На Харьковщине реализуют 13 проектов «Большого строительства»

В Песочинской громаде продолжается строительство нового корпуса детского сада "Теремок". Работы стартовали в начале августа и сейчас строители уже начали кладку кирпича на втором этаже. По словам прораба Александра Звягинцева, строительство проходит даже быстрее утвержденному графику. В дальнейшем темпы собирают наращивать.

Александр Звягинцев, прораб

По графику в этом году планируется закончить полостью кирпичную кладку, монтаж плит перекрытий, а также устройство кровли, остекление здания по периметру. Планируется подать тепло до холодов, и производить начальную стадию внутренней отделки - заливка стяжек, полов, а также оштукатуривание стен

Заведение посещают примерно полтысячи детей, а после возведения нового корпуса детсад сможет дополнительно принять еще 120 детей. Для громады этот объект крайне важен, так как сейчас существует уже большая очередь в садик. Открыть новый корпус планируют до 1 сентября следующего года.

Оксана Ноздрина, директор садика

Давно потребувалось. Тому що в нас великий селище. Заселяються родини молоді. Черга велика у садочку

Второй объект президентской программы в Песочине — это строительство бассейна. Общая стоимость проекта 69 млн грн. Это деньги государственного и местного бюджета, говорит Песочинский поселковый голова Олег Чернобай. И бассейн тоже планируют открыть в следующем году.

Олег Чернобай, Песочинский поселковый голова

Там буде два басейна. Перший - дорослий, розмір 25 на 13 метрів. І другий дитячий, розмір 10 на 6. крім того на другому поверсі буде велика хореографічна зала. Цей об’єкт буде розташований в густонаселеному пункті. Вже є існуючий ФОК і він буде знаходитися поруч, що дасть можливість дитину, що вона на плавання пішла, а дорослий пішов до тренажерного залу

Всего на Харьковщине реализуют 13 проектов Большого строительства, рассказывают в ХОГА. И на большинстве из них работы должны завершить до конца текущего года. А некоторые уже введены в эксплуатацию — это детский сад в Змиеве и смотровая площадка Госпрома.

Сергей Жуков, директор Департамента капитального строительства ХОГА

Всі об’єкти, що мають бути завершені в цьому році мають середній ступінь будівельної готовності - 73.5 %. Найвищий ступінь будівельної готовності - це палац культури місто Лозова. Залишилось виконати роботи з благоустрою, вони зараз тривають, очікують поставку скляних вітражів

По словам Жукова, уже формируется перечень объектов Строительства на следующий год. А в этом году из различных источников финансирования в рамках программы будет потрачено более 600 млн грн

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