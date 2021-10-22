На Харьковщине - снова больше тысячи случаев коронавируса за сутки: в горсовете планируют ужесточить карантин

За прошедшие сутки было зафиксировано 1306 новых случаев заражения «ковидом», 18 человек умерли. Болезнь не отступает, поэтому из-за стремительного распространения «ковида» в горсовете планируют в ближайшее время пересмотреть карантин и, возможно, ввести дополнительные, чтобы таким образом сдержать распространение инфекции.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Харьковского городского головы

Ну, перш за все, це буде стосуватися транспорту. Це місце, де люди стикаються один з одним найчастіше, ніж в інших місцях. Ви знаєте, як у Львові. Там тільки сидячі місця будуть займатися, бажано, щоб це були люди з сертифікатами на руках. Там навіть виділили часи - з 6 до 9 ранку і з 18 до 21 вечора , коли можуть їздити люди, в яких на руках є документи, про які я вам розказала. Я думаю, нам теж прийдеться це робити.

Железная дорога и автовокзалы уже второй день работают по новым правилам. И теперь попасть в другую область можно только при наличии ковид-сертификата, негативного ПЦР-теста или экспресс-теста.

Проверяют наличие этих документов проводники, водители, а также правоохранители.

Но по закону требовать от людей сертификаты и результаты тестов работники полиции не могут, говорит юрист Владислав Зайцев. Правоохранители имеют право проверять документы, подтверждающие личность, ковид-сертификаты же в перечень этих документов не относятся.

Владислав Зайцев, юрист

За наявності в них такого повноваження в законі про Національну поліцію, про перевірку таких документів, вони можуть встановити наявність чи відсутність цього сертифікату. А оскільки таких повноважень немає, то така колізія законодавча є, що начебто правило таке встановили, яке обмежує право пересування, однак повноважень у органів не має на перевірку таких документів.

В пригородном транспорте у пассажиров пока не требуют ковид-сертификаты, но патрульные полицейские продолжают контролировать, чтобы люди придерживались карантинных правил - носили маски и не нарушали социальную дистанцию.

Дмитрий Гайдук, Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП Харьк. обл.

Якщо поліцейські фіксують правопорушення, вчинені за перевищення встановленої кількості місць в громадському транспорті. На водія патрульні поліцейські можуть скласти адміністративний протокол за частиною 1 статті 44. Такі протоколи розглядаються судом, та передається матеріал до суду.

А вот на пассажиров-нарушителей, которые игнорируют и отказываются от ношения масок, правоохранители составляют административный протокол на месте, и человек в таком случае должен заплатить штраф в размере от 170 до 250 гривен.

Агентство Телевидения Новости