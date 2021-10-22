Харьковчанка проверила, легко ли ездить в городе на инвалидной коляске

Алина Фесенко говорит, что передвигаться по городу в инвалидной коляске для неё обычно - настоящее испытание. Два раза в неделю женщина посещает школу иностранного языка, которая находится на проспекте Науки. Там главными барьерами для неё остаются высокие бордюры, через которые она просто физически не может проехать. Поэтому приходится выезжать прямо на проезжую часть, а это становится прямой угрозой для жизни.

Впрочем, признаёт женщина, проблем в центре значительно меньше по сравнению с так называемыми "спальными районами", где, уверяет Алина, действительно беда.

Алина Фесенко, участница проверки города на доступность

Большинство тротуаров у нас недоступны для людей, которые передвигаются на инвалидных колясках. Единственная улица в городе, которая практически полностью доступна - это улица Сумская. Можно самостоятельно передвигаться, не обращаясь к помощи прохожих.

Недоступным для неё остаётся и метро. Туда колясочникам практически невозможно заехать самостоятельно, поэтому приходится пользоваться только наземным транспортом. Однако именно он в основном и удобный для использования.

Поэтому 28 новых турецких автобусов, которые недавно начали курсировать по городу, также обустроены пандусами, а водители помогают людям с инвалидностью заехать в салон.

Женщина признаёт, что Харьков потихоньку становится доступным, но этот процесс проходит очень медленно. Также часто пандусы устанавливают для галочки, что сильно влияет на безопасность людей с инвалидностью и соблюдения норм.

Алина Фесенко, участница проверки города на доступность

Может быть, когда наши чиновники сами сядут на коляски и проедут, хотя бы тот путь, который я проезжаю. Ну, или любого другого человека, который пользуется коляской. Может быть, тогда задумаются. Или, чтобы чиновник на работу попытался добраться не на своей машине, а общественным транспортом, это должно что-то в сознании поменяться.

Правда в городе и области работает социальное такси для людей с инвалидностью. Они оборудованы подъемниками и пандусами для коляски. Единственный минус - бесплатно воспользоваться им можно только 6 раз в месяц.

Агентство Телевидения Новости