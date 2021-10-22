Долли из Экопарка - первый тапир, рожденный в Украине за 20 лет

Впервые за двадцать лет в Украине родился детёныш тапира. Произошло это в начале октября в Фельдман Экопарке. Жеребенка, это самка, назвали Долли. Следить за младенцем родителям, Далме и Пинто, помогают сотрудники экопарка.

Долли родилась в интернациональной семье. Пинто, так зовут отца, приехал из Италии, мама Далма - уроженка Венгрии. Долли - первый детеныш тапира, рожденный за двадцать лет в Украине

СВЕТЛАНА ВИШНЕВЕЦКАЯ, заведующая сектором "Грызуны и террариум" Фельдман Экопарка

Этого ребенка ждали все. Когда мы сделали УЗИ , мы знали, что у нас уже есть ребеночек, но до последнего ничего никому не говорили. Наконец-то первого октября наша лялечка появилась на свет

Жеребенок пока совсем не похож на родителей, все - из-за защитной окраски. Эти пятна и полоски со временем исчезнут

Далма от дочери не отходит - посвящает все свое время. Смотрителям позволяет разве еще себя привести в порядок. Это и прическа, и обязательно – массаж.

Она у нас с первого дня вип-персона А сейчас тем более знает, что она умничка. И получает еще больше и любви, и массажа. И любой каприз исполняется

У Далмы и рацион особенный.

Для молока, у нас, для жирности молочка, она обожает орешки. Она обожает орешки, виноградик. А потом уже пошли овощи

Вслед за мамой новые вкусы, кроме грудного молока, исследует и Долли.

На прогулку семья тапиров с первенцем еще не выходили. Долли еще маловата.

Посетители Экопарка смогут увидеть ее весной.

Агентство Телевидения Новости