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Власовский переулок на два дня закрыли для движения

Власовский переулок на два дня закрыли для движения

Движение транспорта по пер. Власовскому будет запрещено с 10:00 до 20:00 23 и 24 октября. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением мероприятий, посвященных открытию Академии футбола ФК «Металлист». 

На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Плехановской, ул. Молочной, ул. Храмова и пр. 

Также с 10:00 до 20:00 23 и 24 октября будет запрещена парковка транспорта на пл. Свободы, в районе выхода со ст. м. «Университет», напротив главной аллеи сада Шевченко, для обеспечения удобства и безопасной посадки пассажиров в автобусы, которые будут двигаться по специальному маршруту: пл. Свободы - стадион «Металлист». 

Агентство Телевидения Новости

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