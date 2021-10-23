Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:52
Просмотров: 49

В 13-й больнице начала работать кислородная станция

В 13-й больнице начала работать кислородная станция

Кислородная станция начала работать в тестовом режиме в Городской клинической больнице №13. Как сообщили в горсовете, об этом сегодня, 23 октября, рассказала заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, также в больнице установили 184 кислородных баллона.

Стоимость станции составила 13,5 млн грн, еще 1,5 млн грн - строительство площадки под станцию и подъездных путей. Денежные средства выделены из бюджета территориальной громады Харькова.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 