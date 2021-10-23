"Наша задача - не ждать ничего, а просто доставать деньги из кармана" В Харькове открыли восстановленную Ярославским Академию футбола "Металлист"

В Харькове торжественно открыли Академию футбола “Металлист”. За счет инвестиций Александра Ярославского, президента ФК "Металлист" и группы DCH, здесь построили современные игровые поля от мирового лидера в этой области, установили ограждения и смонтировали новое освещение.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH

Когда мы пришли полтора года назад и занялись возрождением "Металлиста" и пришли в Академию, здесь были огромные дыры .. Все было в запущении. На сегодня — это 14 полей последней генерации покрытия травы. Поэтому детки в супернадежных руках и в надежном месте. Суперпрофессиональный тренерский состав собран

Восстановленая ​​Академия сможет принять около трех тысяч юных футболистов. Здесь создали условия для проведения тренировочного процесса и матчей любого уровня.

В Украинской ассоциации футбола оценили результат, ведь на покрытии такого качества занимаются дети лучших школ мира.

Вадим Костюченко, первый вице-президент Украинской ассоциации футбола

Українська Асоціація футболу дуже вдячна Олександру Владленовичу за те, що він фундаментально займається розвитком футболу. По рівню підготовленості, інфраструктури і футбольних полів - це краща академія в Україні

В честь праздника Александр Ярославский подарил воспитанникам Академии комплекты игровой формы

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH

Не потрачено ни копейки бюджетной. Все это из моего собственного кармана. И Академия, и стадион - хотя он не в моей собственности. Наша задача - не ждать ничего, а просто доставать деньги из кармана

Праздничные мероприятия в режиме нон-стоп марафона продлятся до вечера воскресенья. Это - развлечения для детей и взрослых, конкурсы, фестиваль уличной еды и выступления звездных гостей. Территорию фестиваля оборудовали с учетом действующих норм социального дистанцирования.

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