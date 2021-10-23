ДТП на улице Ньютона: одного из водителей из авто вырезали спасатели

Сегодня в 10:30 на пересечении проспекта Александровского с улицей Ньютона столкнулись Volkswagen Transporter и Skoda Octavia.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, на место вызова были направлены два отделения спасателей на специальном аварийно-спасательном автомобиле и на автоцистерне. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали из кабины Skoda 43-летнего водителя и передали пострадавшего медикам. Кроме того, спасатели перекрыли подачу газа в Skoda и смыли разлитое топливо с проезжей части.

Как уточнили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, травмы в результате ДТП получил и 75-летний водитель микроавтобуса. Пострадавших доставили в больницу.

Агентство Телевидения Новости