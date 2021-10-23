Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:39
Просмотров: 120

ДТП на улице Ньютона: одного из водителей из авто вырезали спасатели

ДТП на улице Ньютона: одного из водителей из авто вырезали спасатели

Сегодня в 10:30 на пересечении проспекта Александровского с улицей Ньютона столкнулись Volkswagen Transporter и Skoda Octavia.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, на место вызова были направлены два отделения спасателей на специальном аварийно-спасательном автомобиле и на автоцистерне. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали из кабины Skoda 43-летнего водителя и передали пострадавшего медикам. Кроме того, спасатели перекрыли подачу газа в Skoda и смыли разлитое топливо с проезжей части.

Как уточнили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, травмы в результате ДТП получил и 75-летний водитель микроавтобуса. Пострадавших доставили в больницу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 