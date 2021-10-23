Новый харьковский памятник попал в книгу рекордов Украины

Торжественная церемония открытия "Сквера Мыслителей" прошла в центре на улице Полтавский шлях. Сквер символизирует дружеские отношения между Украиной, Казахстаном и Азербайджаном – так, его изюминкой стала необычная скульптурная композиция из трех фигур: украинского философа Григория Сковороды, азербайджанского просветителя Мирзы Фатали Ахундова и казахского реформатора культуры Абая Кунанбаева. Автор памятника - известный харьковский скульптор Сейфадин Гурбанов.

Сейфадин Гурбанов, скульптор:

Объединить этих мыслителей было не так просто. В моей работе есть вода, дерево жизни, мощные корни дерева. Там стоят наши мыслители, благодаря им растёт новое поколение, поэтому ростки на верху дерева, которые символизируют новое поколение.

Это не просто очередной памятник в Харькове, - заверяет скульптор. Он установлен на фонтане и имеет специальный механизм, благодаря которому памятник делает полный оборот. Также скульптуры философов можно будет «оживить» благодаря новейшим технологиям. Из-за своей оригинальности и уникальности сегодня его занесли в Книгу рекордов Украины в категории "Искусство первое".

На празднование пришла Гульжана Сайко, она переехала в Харьков из Казахстана более 30 лет назад. Женщина считает, что открытие памятника "памятника это особое событие, а памятник станет символом объединения народов. Гульжана говорит, что теперь будет здесь охотно прогуливаться.

Гульжана Сайко, харьковчанка:

Сегодня очень знаменательное событие, оно очень приятное и тем более символическое для 3 культур - Казахстана, Азербайджана и Украины. Памятник 3 мыслителям, которые олицетворяют культуру нашего народа. Я очень рада, что харьковчане смогут познакомиться с культурой наших народов и это будет способствовать укреплению и дружбе в нашем городе.

На закрытии церемонии в сквере посадили несколько деревьев, символизирующих патриотизм и силу семейных ценностей.





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