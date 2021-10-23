В Украине упростили систему получения помощи малообеспеченным. Если раньше для каждой категории существовали свои формулы, то теперь начисления пособия семьям с детьми, людям с инвалидностью, многодетным семьям будет проводится по единому принципу.

Юрий Шпарага, дир. Департамента социальной защиты населення ХОГА:

Введено єдиний підхід у призначенні державної соціальної допомоги малозабеспеченим сім`ям та одиноким матерям. Раніше не враховувався майновий стан, не враховувався стан занятості, сплата ЕСВ та таке інше. Зараз це приведено до єдиного знаменника.

Кроме того, введены дополнительные выплаты для отдельных категорий. В частности, многодетные семьи получили право претендовать на помощь, даже если имеют более, чем одного жилье. Ранее в этом было ограничение. С июля назначаются стипендия на обучение детям тех, кто погиб на фронте, во время революции достоинства, или получил ранения. Кроме того, введены дополнительные выплаты детям, получившим инвалидность из-за ранения взрывоопасными предметами. А вот семьи, которые получают помощь, но их дети не ходят в школу, наоборот могут быть ее лишены. Эта норма введена для того, чтобы заставить родителей заниматься образованием потомков, а не жить за счет выплат от государства.

Юрий Шпарага, дир. Департамента социальной защиты населення ХОГА:

Передбачено припинення виплат допомоги сім`ям, якщо діти не відвідують заклади освіти. Це норма для України нова, ми таке бачили у Румунії.

Всего, по данным областного Департамента соцзащиты, материальную помощь как малообеспеченные в регионе получают 117 000 семей. Но для того, чтобы скорректировать и получить все причитающиеся деньги, что декларирует государство, им приходится не раз бывать в отделах социальной защиты, говорит Юрий. Он отец юноши, который имеет статус инвалида детства. А пока, объясняет мужчина, сделать это крайне трудно.

Юрий, отец юноши с инвалидностью:

Сейчас все эти перетрубации в связи с пандемией, сейчас пришел, на декабрь - это если пенсионер, к примеру, колясочник, или другая категория, вопрос насущный на сегодняшний день будет решаться через полтора месяца.

Без личного вмешательства, автоматически от государства получить помощь крайне сложно, говорит Юрий. Его сын получает только 1800 гривен и почти никаких льгот, даже субсидии нет. Этих денег не хватает на существование, хотя он уже двадцать лет имеет статус инвалида детства. Но существовать без финансовой поддержки родителей не может.

Юрий, отец юноши с инвалидностью:

1800 гривен с учетом того, что питание, коммунальные услуги, лекарства, обеспечения личной гигиены - все оно требует затрат. Он инсулинщик, ему выдается по программе города бесплатно, но в объеме 70%. Единственная льгота, но наземным транспортом. Метро почему-то эту категорию не пропускает.

Всего, говорят в Департаменте соцзащиты, на выплаты малообеспеченным на регион выделено почти 3 млрд гривен. Но в соответствии с законом и учитывая количество людей, нуждающихся в такой помощи, выплаты действительно составляют суммы значительно меньше минимальной зарплаты.





Агентство Телевидения Новости