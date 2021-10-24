На Новых Домах подожгли Lexus

Сегодня ночью в 01:44 на улице Ньютона, 104, загорелся припаркованный во дворе жилого дома Lexus ЕS 350.

На момент прибытия пожарных в автомобиле горел моторный отсек и салон. Площадь возгорания – 3 кв. метра. От огня пострадала и стоявшая рядом Skoda Oktavia: начали плавиться задние фары и бампер.

На месте работало одно отделение ГСЧС. В 02:40 пожар был ликвидирован.

По предварительной информации, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, причиной возгорания стал занос открытого источника огня.

Агентство Телевидения Новости