Больше 1500 новых случаев коронавируса за сутки в Харьковской области

В Харькове и области за сутки зарегистрированы 1508 новых случаев заболевания коронавирусом, 19 человек умерли.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 1409 случаях и было зафиксировано 38 летальных исходов.

По данным харьковского областного лабцентра, большинство заболевших (1188 человек) – жители Харькова. 94 заболевших – в Харьковском районе, 96 – в Чугуевском, 58 – в Купянском, 30 – в Изюмском, по 16 – в Красноградском и Лозовском районах и 10 – в Богодуховском.

По количеству заболевших Харьковщина на сегодня на третьем месте. На первом – Днепропетровская область (2211 заболевших).

Агентство Телевидения Новости