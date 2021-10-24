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Под Харьковом задержан мужчина, запускавший беспилотник над военным объектом

Под Харьковом задержан мужчина, запускавший беспилотник над военным объектом

В Харьковской области служащие подразделения зенитно-ракетного полка обнаружили беспилотник, летающий над военной частью.

В результате поисковых мероприятий был обнаружен найден и задержан мужчина, запускавший беспилотник. О задержании подозреваемого в проведении аэроразведки сообщает пресс-служба Воздушного командования «Схід» на своей странице в Facebook.

Военные передали 25-летнего задержанного сотрудникам СБУ.

 

Агентство Телевидения Новости

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