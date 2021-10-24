"Волчанск" забил ранний гол, но не удержал победу

В заключительном матче первого круга Второй лиги группы "Б" украинского футбола ФК "Волчанск" играл в гостях против команды "Балканы" из Зари, Одесской области.

Уже на 2-й минуте матча "Волчанск" открыл счет. Отличился Леон Гладковский.

"Волчанск" вел в счете до 89-й минуты, пока Владимир Приёмов не принёс своим голом "Балканам" ничью - 1:1.

Отыграв первый круг, "Волчанск" набрал в 15-ти матчах 22 очка и расположился на 6-м месте.





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