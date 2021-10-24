Два случая ботулизма после употребления грибов зафиксированы в Харькове

В городскую клиническую больницу № 2 были доставлены двое пациентов с диагнозом: ботулизм, тяжелая форма.

Установлено, что заболевшие связывают свое состояние с употреблением в пищу консервированных грибов домашнего приготовления, сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В Госпродпотребслужбе напоминают, что ботулизм – это опасное инфекционное заболевание, связанное с употреблением пищевых продуктов, содержащих ботулотоксин, которое может привести к смерти. Основной источник ботулотоксина – продукты питания домашнего консервирования (грибы, мясо), вяленая и копченая рыбы.

Во избежание заболевания ботулизмом необходимо соблюдать следующие правила:

– не употреблять в пищу подозрительные продукты питания;

– в домашних условиях не рекомендуется консервировать грибы, мясо, рыбу;

– не покупать продукты питания на стихийных рынках и у неизвестных лиц;

– не употреблять продукты питания неизвестного происхождения и производства;

– не употреблять в пищу рыбу вяленую и сушеную домашнего приготовления и приобретенную у неизвестных лиц в несанкционированных местах торговли;

– при возникновении признаков заболевания ботулизмом (нарушение зрения: двоение предметов, ощущение тумана, «сетка» перед глазами; общая слабость, сильная сухость во рту, затруднение глотания и осиплость голоса) следует немедленно обращаться за медицинской помощью.

Агентство Телевидения Новости