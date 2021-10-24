Сын Эвандера Холифилда жестко нокаутировал соперника

Эван Холифилд, сын легендарного американского боксёра Эвандера Холифилда, ярко провел свой 8-й бой на профессиональном ринге.

В рамках вечера бокса в американской Атланте Эван Холифилд, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг) дрался с со своим соотечественником Чарльзом Стэнфородом.

Во втором раунде соперники пошли в обмен ударами. Холифилд куда больше преуспел, и на глазах своего отца жестко нокаутировал Стэнфорда.

У Эвана Холифилда это 8-я победа в 8-ми проведенных боях, в том числе 6-я - нокаутом.





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