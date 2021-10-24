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За сутки спасатели 39 раз выезжали на природные пожары (видео)
Накануне в 12:55 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в Дергачах – горела сухая трава на площади 2 гектара.
На место были направлены 2 отделения ГСЧС на автоцистернах. На момент прибытия пожарных горел камыш, сухая трава и ветки. Существовала угроза распространения пламени на жилой сектор и другие объекты, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.
В 15:48 пожар был ликвидирован.
Всего за сутки на Харьковщине ликвидированы 39 подобных пожаров разного масштаба. Выгорело около 29 гектаров природных экосистем.
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