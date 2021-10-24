Ибрагимович впервые в карьере забил гол в свои ворота

40-летний шведский нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович провёл свой 957-й матч в профессиональной карьере. И, видимо, эта игра - 9-го тура итальянской Серии "А" против "Болоньи", запомнится ему надолго.

На 49-й минуте этого матча - после того, как "Болонья" подала угловой, Ибрагимович срезал мяч в свои ворота. Это первый его автогол в карьере.

На 90-й минуте Ибрагимович исправился и забил уже в чужие ворота, установив окончательный счет - 4:2 в пользу "Милана". Этот гол стал для Златана первым забитым после 40-летнего юбилея (естественно, не считая автогола),

40 лет Ибрагимовичу исполнилось три недели назад - 3 октября.

Ниже, в видеообзоре матча "Болонья" - "Милан", автогол Ибрагимовича на 1:40, гол - на 2:50.





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