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Появилось видео опрокидывания авто на мосту Ландау

Появилось видео опрокидывания авто на мосту Ландау

Сегодня утром на мосту Ландау перевернулся автомобиль Mercedes. 35-летний водитель и два его пассажира (18-ти и 31-летний мужчины) были доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Через несколько часов после ДТП в соцсетях было опубликовано видео момента ДТП: Mercedes, двигающийся на большой скорости по проспекту Льва Ландау в направлении Московского проспекта, пытается избежать столкновения я выехавшим на перекресток автомобилем ВАЗ 2107 и переворачивается. Водитель ВАЗ, создавший аварийную ситуацию, с места аварии уехал.

Агентство Телевидения Новости

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