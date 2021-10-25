В Украине за сутки - 14 634 новых COVID-случая

В Украине подтвердили 14 634 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Кроме того, госпитализировали 912 человек; летальных исходов - 330; выздоровевших - 4 598 человек. Протестировали методом ПЦР - 34 540 человек, методом ИФА - 6487, экспресс-тестами - 27 542.

Больше всего заражений за сутки в Харьковской (+1687), Одесской (+1262), Житомирской (+1042), Запорожской областях (+1037).

За все время пандемии в Украине заболели - 2 784 039 человек; выздоровели - 2 380 374 человека; летальных случаев - 64 202.

Агентство Телевидения Новости