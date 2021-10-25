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В этот понедельник семь районов Харькова частично остались без воды

В этот понедельник семь районов Харькова частично остались без воды

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Рымарская, 1, 3/5, ул. Клочковская, 101-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 50-б (п. №2) до 20:00 25.10.21 г.

А также:

Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (п. №1, стояк), ул. Дружбы Народов, 233 (п. №6, стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №7, стояк) до 20:00 25.10.21 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 162-ж (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 25.10.21 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 28, 28-а, 30, 32-б до 20:00 25.10.21 г.

Немышлянский район:

пер. Снегиревский, 9 (спаренный стояк), ул. Ферганская, 34 (п. №2, стояк), пр. Московский, 234 до 17:00 25.10.21 г.

Новобаварский район:

ул. Пермская, 9 (п. №1, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк), ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк), ул. Власенко, 9 (п. №5, стояк) до 20:00 25.10.21 г.

Слободской район:

ул. Зерновая, 55-в (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 25.10.21 г.

Холодногорский район:

ул. Старопрудная, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 25.10.21 г.

Агентство Телевидения Новости

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