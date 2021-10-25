На Харьковщине нетрезвый прохожий напал на бригаду "скорой"
Накануне в Слобожанском мужчина напал фельдшера и водителя "скорой".
Как сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи, бригада осуществляла госпитализацию больного в Слобожанскую городскую больницу. В это время мимо проходил мужчина, который находился в состоянии алкогльного опьянения. Держа в руке свой мобильный телефон, он начал комментировать и снимать работу медицинских работников, при этом нецензурно выражаясь и оскорбляя фельдшера. На замечания мужчина не реагировал и начал еще агрессивнее вести себя – даже бросился с «кулаками» на медицинского работника. От его удара фельдшера защитил водитель.
Более того, на глазах персонала лечебного учреждения и прохожих мужчина пытался повредить автомобиль бригады и медицинское оборудование!
Информация о хулиганских действиях передана в правоохранительные органы.