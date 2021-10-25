Малиновский в своём фирменном стиле забил за "Аталанту"

Украинский футболист "Аталанты" из Бергамо отличился забитым голом в матче 9-го тура итальянской серии "А".

"Аталанта" принимала "Удинезе" из Удины, и на 56-й минуте Малиновский пушечным ударом из-за пределов штрафной площади открыл счет.

Футболисты "Удинезе" сумели отыграться в компенсированное время, и в итоге матч завершился вничью - 1:1.

Во главе турнирной таблицы чемпионата Италии двоевластие - по 25 очков у "Наполи" и "Милана". "Аталанта" с 15-ю очками идет на 5-м месте.

Ниже в видеообзоре матча "Аталанта" - "Удинезе" гол Малиновского на 1:25.





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